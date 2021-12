Idées loisirs Normandie du 14 octobre

Tout à l'heure à 17h30 retrouvez le groupe normand Dar.K en showcase à la Fnac dès 17h30 et retrouvez régulièrement Dar.K sur Tendance Ouest, c'est le coup de coeur régional de Tendance Ouest pour cette seconde quinzaine d'octobre.

Concert de musique irlandaise ce soir à Cherbourg au pub Le Solier situé près du Qaui de Caligny, rue Grande rue.

Du théâtre à la Butte avec La Noce de Tchekhov ce soir et demain à 20h45 place René Cassin à Cherbourg.

L'association « Teddy et ses potes » combat au quotidien les imprudences routières et organise ce soir une soirée spectacle avec un défilé de mode à la salle des fêtes de Carentan à 20h30.

Un village sécurité routière se tient également demain dès 10h au Molay Litry.

La ville d'Avranches poursuit également son mois de la sécurité routière avec de nombreuses actions le Point Information Jeunesse se tient à la disposition des jeunes qui souhaitent s’investir dans un projet de prévention.

Le Zénith accueille sa 16 ème Nuit du Blues demain dès 20h avec 3 artistes sur scène.

Demain et jusqu'à dimanche c'est le concours de saut internationale au pôle hippique de St Lô avec un CSI 3é toiles et un nouveau CSI 1 étoile, demain de 9h à 18h, samedi de 9h à 23h et dimanche le grand prix dès 15h. Vos entrées pour le Jumping International de St Lô à remporter toute la journée sur Tendance Ouest.