Elections sénatoriales ce dimanche dans le Calvados et en Haute-Normandie

Ce dimanche 28 septembre ce sont donc nos élus qui sont appelés à s’exprimer pour les élections sénatoriales.

178 sièges sur 348 sont remis en jeux pour un mandat de 6 ans, soit près de la moitié des sénateurs.

En Normandie, seuls les départements du Calvados de l’Eure et de Seine-Maritime sont concernés par ces élections.

Dans le Calvados, il y 9 candidats pour 3 sièges sont pourvoir, dans l’ Eure, 8 candidats pour 3 sièges, et 6 sièges à pourvoir en Seine-Maritime. Ici 8 candidats sont déclarés.

Il y a aussi une élection partielle en Mayenne, après la démission de Jean Arthuis, suite à son élection au parlement européen.

Le Sénat conquis depuis 2011 par la gauche pourrait rebasculer à droite, après la vague bleue des municipales, et des européennes, même si, ce sont les grands électeurs qui votent, et non pas les citoyens.

En cas de victoire à droite, ce serait le troisième camouflet électoral pour François Hollande.

