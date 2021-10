Les artistes locaux ont toute leur place à la foire

Ainsi, le vendredi 26 septembre et le lundi 6 octobre, les quatre danseuses de Smoky Eyes éblouiront les spectateurs avec des représentations issues d’une fusion entre le flamenco, la danse orientale et le hip-hop.

Les samedi 27 et dimanche 28 septembre, le Bayeusain Jérémy Maupilet (photo) exposera son talent de breakdancer. Le hip-hop sera à la fête. Triple champion de France et vice-champion du monde de la discipline, il jouera les ambassadeurs de cette danse de rue née dans les années 70 de l’autre côté de l’Atlantique.

Enfin du lundi 29 septembre au dimanche 5 octobre, le cirque calvadosien Borsberg s’installera sur le stand. Les visiteurs pourront apprécier l’agilité de Teddy, le lion de mer, et rencontrer quelques-uns de ses amis : une otarie et deux pingouins. Mât chinois, équilibre et jonglerie seront également au programme.