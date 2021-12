CFA et CFA 2 : Mondeville et Caen récompensés

Jean-François Péron peut être "content" de ses joueurs. Menés 2-1 après un but de Justin Trideau à un petit quart d'heure de la fin du temps réglementaire, les Mondevillais ont réussi à arracher le nul contre la réserve de Laval, samedi 9 octobre (2-2). " On a manqué d'efficacité mais on est resté fiers. On a refusé de perdre. J'aime ça" , savourait le coach mondevillais à l'issue de cette sixième journée de CFA 2. Antoine Prével avait égalisé une première fois sur coup-franc (1-1, 77') avant qu'un joueur adverse ne trompe son propre gardien après un corner bien tiré dans la dernière minute du temps additionnel (2-2, 95').



En CFA, la réserve caennaise a décroché un succès méritoire, le premier de la saison, contre Les Herbiers (3-2). Nettement dominateurs, les Caennais menaient 2-0 grâce à des buts d'Anthony Deroin et de Livio Nabab avant de se faire rejoindre à la suite de deux coups de pied arrêtés. Mbaye Niang, 15 ans et demi, est venu les délivrer en toute fin de partie.



