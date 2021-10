Sortir dans l'Orne : vendredi 26 septembre

La fête de l'abeille se déroule ce dimanche à l'éco-musée du Perche. Des animations pour petits et grands à retrouver de 10h30 à 18h.



Demain, rendez-vous à Putanges Pont Ecrépin, pour marcher au profit de la Fondation Groupama pour la Santé. Marcher ensemble pour vaincre les maladies rares, c’est la proposition que la Fondation fait à tous, en juin 2014, pour soutenir les associations de malades et les jeunes chercheurs de la région. C'est samedi à partir de 9 h 30, au camping municipal de Putanges Pont Ecrépin Plusieurs parcours proposés : 8 et 14 km le matin - 6 km l’après-midi Visites possibles du village Inscriptions (5 €) et dons reversés au profit de la Fondation



C'est demain le coup d'envoi pour 3 jours de la deuxième édition de la fête des Normands, avec Tendance Ouest. Venez fêter comme il se doit la Normandie et les normands en participant aux diverses animations proposés en Haute et Basse Normandie! Par exemple à Alençon, Soirée normande en musique, demain, au Bar'Jo. Au menu, cocktails normands, cidres, pommeaux, calvas et autres poirés ! A consommer avec modération. Retrouvez plus d'idées sorties sur fetedesnormands.com

