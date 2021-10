Depuis 25 ans il consacre sa vie aux éléphants

“Ces deux éléphants, c’est toute ma vie !”

Micky est d’ailleurs le seul à rester à l’écart du camp pour dormir au plus près de ses deux pachydermes : “Où sont les éléphants, il y a ma caravane ! Il faut toujours avoir un œil sur elles, pour éviter qu’elles ne fassent des bêtises… Elles sont grandes, mais ce sont comme des grands enfants !” Micky ne prend donc jamais de vacances, il s’accorde juste une petite heure le matin pour aller chercher son journal. il est le seul à pouvoir les rassurer et les calmer.



A chacun son caractère

En plus d’être parfois indisciplinées, ces demoiselles semblent également avoir un caractère bien trempé : “Delhi est très gentille, mais, une fois en piste, il arrive parfois qu’elle n’ait pas envie… Ça ne sert alors à rien d’insister… Mais le pire, c’est que même si elle ne veut pas travailler, elle ne veut pas non plus quitter la piste !”, raconte Micky, “alors que Saba, elle, est fainéante, vraiment fainéante… Mais elle finit toujours par faire son boulot !”

Saba et Delhi sont aussi de grosses gourmandes. Elles engloutissent près de 10 tonnes de fourrage, de fruits et de légumes chaque semaine. Elles aiment également se rouler par terre et, avant chaque spectacle, Micky n’a d’autres choix que de bichonner ces deux dames en les aspergeant d’eau. Une petite toilette pour que les mascottes du cirque soient resplendissantes en rentrant sur piste !



Une affaire de confiance

L’homme est d’une grande timidité, toujours en retrait, voire même presque effacé. Paradoxalement, peu oseraient se dresser, une simple baguette à la main, devant ces deux mastodontes : “C’est une affaire de confiance…”, rétorque-t-il simplement. Peut-être, mais lorsque Micky s’allonge sur la piste, il se retrouve tout de même avec près de trois tonnes au-dessus de la tête ! D’ailleurs, lors de ce numéro, le public ne s’y trompe pas : tout le monde sous le chapiteau retient son souffle…

Après le spectacle, peut-être ferez-vous un détour par la ménagerie pour y rencontrer Saba et Delhi. Micky ne sera jamais bien loin. Mais en dehors de la piste, Micky n’aime pas être sous les feux des projecteurs…