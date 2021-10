Le parc des expositions de Caen a retrouvé des couleurs

La société d’économie mixte chargée d’organiser chaque année la foire de Caen dispose d’un outil qui, en ayant fait peau neuve, s’est largement modernisé. “Après l’épisode des nombreuses tentes l’an passé, la foire retrouve son allure, avec une nouvelle structure”, se réjouit Frédérique Gervais, directrice de Caen Event.

Et la foire a beau avoir été décalée d’une dizaine de jours, les exposants ont répondu présent, alors même que se tiennent des événements comparables à Metz et Marseille.



Les aménageurs de maison au rendez-vous

Et c’est bien connu, il y a de tout à la foire ! On comptera cette année dans les allées du parc-expo pas moins de... 800 exposants ! Si les thématiques incontournables du vin et de la gastronomie (lire page XI) comme de l’artisanat seront évidemment au rendez-vous, il y aura également un espace spécialisé dans le tourisme, un autre traitant de forme et bien-être... Mais les deux secteurs les plus importants demeurent l’ameublement, qui occupera l’ensemble du Hall 2 tout neuf, et l’habitat, à retrouver dans les Hall 3 et 3 bis.

Cette année, en revanche, ne cherchez pas les chalets en bois caractéristiques du village des associations, campés d’habitude devant l’esplanade du Zénith. Présentes depuis 15 ans, ces petites baraques n’ont pas été reconduites, notamment du fait de la baisse de participation des structures représentées. Les associations avaient notamment du mal à tenir une permanence sur l’ensemble des onze jours.

L’exposition-événement (lire page VII) a elle aussi déménagé pour trouver sa place dans le Hall 1, dégageant l’entrée Philippon de ses habituels stands et autres chapiteaux.

Une étude récemment réalisée par la société de conseil marketing Ract-Madoux, spécialisée dans le tourisme notamment, démontre que la foire jouit d’une bonne “proximité” avec les habitants du “Grand Caen”. Grâce aux chiffres de la fréquentation de l’édition précédente qui était de 166 000 visiteurs, le cabinet évalue le “taux de pénétration” de la foire à 42%. L’événement est donc très bien ancré sur son territoire, en comparaison avec Rouen (20%) ou Orléans (15%).