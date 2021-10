Assassinat d'Hervé Gourdel : réactions politiques dans la Manche

Jean-Pierre Godefroy, sénateur, Stéphane Travert et Geneviève Gosselin, députés, ainsi que le 1er secrétaire du Parti Socialiste dans la Manche, Benoît Arrivé, font part de le "tristesse" et de leur "profondre colère après le lâche assassinat" d'Hervé Gourdel en Algérie. "C’est un acte cruel et barbare que nous condamnons avec la plus grande fermeté" écrivent-ils dans un communiqué commun.

Les représentants PS jugent comme François Hollande que la France "doit poursuivre sa lutte contre la barbarie et ceux dont l’unique but est de répandre la terreur en Irak et en Syrie, massacrant des milliers de civils, persécutant les minorités religieuses et menaçant l’Europe et le monde".

Ils appellent à "l’union de nos institutions autour des valeurs républicaines. Nous devons affirmer avec force que cette lutte n’est pas celle de l’Occident contre l’Islam, mais de toutes celles et ceux attachés aux valeurs de la liberté et de la paix contre des criminels."