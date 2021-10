C'est ma vie : Mickaël Gaudot se jette à l'eau !

Un métier qui demande beaucoup de vigilance et une excellente condition physique. “Tous les cinq ans, nous repassons les épreuves physiques de secourisme pour revalider notre diplôme”, explique Mickaël. Et si les accidents sont rares, ils peuvent survenir très vite. "Cet été, une petite fille avait mal à la tête. En fait, elle faisait un Accident Vasculaire Cérébral, et heureusement, les maître-nageurs s'en sont vite aperçus et elle a été sauvée".



Surveillance et leçons



Les missions d’un maître-nageur sauveteur sont multiples. Si son cœur de métier est la surveillance des bassins, il participe également à d’autres activités. “Nous apprenons à nager aux scolaires, proposons des leçons de natation ou encore des cours d’aquagym”. Si tous n’ont pas été nageurs de compétition, Mickaël l’a été et continue à entretenir son bon niveau. “Nous avons deux heures de préparation pédagogique pour les cours de natation et d’aquagym et pour l’entraînement personnel sur notre temps de travail”, précise le maître-nageur, devenu récemment chef de bassin.



Une mission supplémentaire pour un emploi du temps bien rempli. “Je gère les plannings, les congés, les remplacements sur les quatre piscines municipales, les activités... Je fais de la gestion de tout ce qui se passe au bassin”. Espérons que Mickaël ne se noie pas sous le travail.