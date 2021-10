2 kgs d'héroïne saisis à Hérouville

Les profils des prévénus sont différents.

Anthony, 33 ans, se fournissait régulièrement à Rouen. Valeur de la marchandise : 40 000 euros. En récidive de trafic de stupéfiants, il était sorti de prison en mars 2013.

Sa compagne, Jessica, visiblement apeurée, 32 ans et mère des trois enfants de 15, 11 et 7 ans, a indiqué elle à l'audience craindre les représailles de son conjoint, qui déjà été condamné pour violences sur elle, et celles du revendeur rouennais.

Jérôme, 38 ans, ancien toxicomane, sans emploi, déjà condamné, n'arrive pas à réduire sa dose de Subutex, en rechute. Enfin, Régis, 35 ans, toxicomane, cuisinier, déjà condamné six fois pour conduite en état alcoolique, revend pour financer sa consommation.

Anthony, souhaitant bénéficier d'un délai pour préparer sa défense, l'a obtenu. Les quatre prévenus seront jugés le 24 novembre. D'ici là, Jérôme et Anthony resteront sous les verrous, tandis que Jessica et Régis, ont été placés sous strict contrôle judiciaire.