Le Pôle espoirs basket de Caen soutenu par Nicolas Batum

En 1987, lors de la création du Pôle espoirs basket de Caen, Nicolas Batum n'était pas encore né, lui qui en est aujourd'hui le parrain. "Il a évolué ici en 2001-2002, et chaque année avant de repartir aux Etats-Unis pour préparer sa saison en NBA, il vient nous dire bonjour", assure Bernard Mahieux, conseiller technique. "C'est super de l'avoir avec nous aujourd'hui, se réjouissait Louis Chadaigne, 14 ans, élève du Pôle. Joueur NBA, troisième au Mondial, champion d'Europe... on peut dire que c'est un bon modèle !"



Ils rêvent d'intégrer un centre de formation

Cette structure dédiée à de jeunes apprentis basketteurs, leur permet de bénéficier d'un suivi personnalisé pour parfaire leurs capacités techniques et athlétiques. "Du coup, on s'adapte avec le collège et on s'entraîne tous les jours", explique Louise Le Moal, 14 ans.

Les huit filles du Pôle évoluent à Douvres en championnat de France élite U15. Leurs huit collègues masculins jouent eux aussi au plus haut niveau national dans leur catégorie, sous les couleurs du Caen Basket Calvados. "Pour la plupart, grâce à notre partenariat avec la Ligue de Basse-Normandie, nous les suivons depuis trois ans", explique Bernard Mahieux.

Tous rêvent de rejoindre après, le Centre Fédéral de BasketBall à Paris ou un centre de formation comme à Mondeville. Pour ces jeunes sportifs, la sélection ne fait que commencer. Cette saison, seules deux filles ont rejoint le centre de formation de Mondeville : Camille Hamard et Assa Kanouté.