La démo de FIFA 15 s'offre un record

Il s'agit de la démo la plus jouée de l'histoire de l'éditeur. À titre de comparaison, celle de FIFA13 avait été téléchargée 2 millions de fois.

Intelligence émotionnelle, présentation dynamique des matchs, gardiens de but et tactiques de jeu plus efficaces figurent parmi les nouveautés de cette version 2015.

Les graphismes ont également été retravaillés pour exploiter le potentiel des consoles next-gen PS4 et Xbox One. FIFA 15 compte plus de 40 stades fidèlement reproduits, des ligues de plus de 25 pays du monde entier et plus de 45 associations de football.

Ce chiffre record pourrait bien faire de l'ombre à PES 15, dont la démo sort aujourd'hui en Europe. Cette édition qui s'annonce prometteuse sera disponible sur les consoles d'ancienne et nouvelle génération et sur PC à partir du 25 septembre.