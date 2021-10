60 kgs de miel produits sur le toit du Conseil régional à Rouen

En installant ces ruches, la Région a voulu donner l'exemple et encourager les établissements à répondre à l'appel à projets lancé en mai dernier et à développer le déploiement de ruches en ville. Pourquoi en ville ? Les abeilles auraient moins de mal à s'adapter au milieu urbain, où les températures sont plus douces et la diversité des fleurs et plantes plus importante.

Les 4 ruches sont gérées par l'association rouennaise Interm'Aide en collaboration avec un apiculteur professionnel. Nicolas Mayer-Rossignol, président du Conseil régional, salue l'initiative et la gestion des ruches par Interm'Aide, une association d'insertion. Cela montre pour lui que "protéger notre biodiversité, c'est bon pour l'environnement, c'est aussi bon pour l'emploi".

Les 60 premiers kilos de miel produits répondent à la moyenne de production d'une ruche, estimée à 15,6 kgs selon le Ministère de l'Agriculture.