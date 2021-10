Brice Conrad nous dit qu'elle est "Eternelle"

Prémice d'un deuxième album ? C'est fort probable car depuis qu'il passe en radio avec "Léa" et "Oh là" le public accroche et semble être toujours plus demandeur. Brice Conrad apporte un nouveau refrain entêtant à chanter sous la douche sur le titre "Eternelle".

Son actu est chargée. Il va participer à la compil' "Les enfants du top 50" pour célébrer les 30 ans du top 50. Il est également présent sur la scène du Magic Mirros à Caen à l'occasion de la foire internationale 2014 avec Tendance Ouest.

