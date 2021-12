Festival croisé de musique et de ciné à Ouistreham

Petits et grands sont invités à découvrir la comédie musicale des années 50, les bandes originales d'Ennio Morricone ou le rock des Doors à travers un large éventail de films. Que ce soit par un mélange des genres avec les projections de “Il était une fois dans l'ouest” et “When you are strange”, ou bien des âges avec “Happy Feet” et “Nous irons à Monte Carlo”, l'initiative a pour but de créer la discussion et l'échange. L'événement avait attiré pour sa quatrième édition l'an dernier plus de 1 300 personnes. A battre !





Pratique : du mercredi 13 au mardi 19 octobre. Tel. 02 31 97 39 52 - 02 31 37 77 60







