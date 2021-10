Equitation : le Jeanne d'Arc Trophy débarque au Kindarena

Rouen accueille son premier concours hippique : après Equi Seine, concours en extérieur organisé chaque année à Canteleu, voici le Jeanne d'Arc Trophy, premier concours indoor au Kindarena. Le Palais des Sports - "ce petit Bercy" comme l'a surnommé Gilbert Doerr, directeur du concours et cavalier international - s'ouvre ainsi à une nouvelle discipline.

Pendant les trois jours de compétition, les milliers de spectateurs pourront admirer les épreuves classiques - concours de puissance, saut d'obstacles, concours de poneys - mais aussi des démonstrations d'éthologie faites par Andy Booth, l'homme connu mondialement pour murmurer à l'oreille des chevaux. Enfin, les amateurs pourront se réjouir des deux galas équestres donnés par Lucien Gruss, héritier d'une des plus grandes familles européennes du cirque.

Côté compétition, David Lamiray, vice-président de la Métropole (dont dépend le Kindarena) en charge des sports et de la culture, annonce "12 épreuves, avec 40 cavaliers participant à chacune d'elles" et 800 tonnes de sable charriées au Kindarena pour l'occasion. Plus de 400 cavaliers sont donc attendus.

Pratique : du 14 au 16 novembre, entre 9 et 11 € le vendredi, entre 12 et 14 € le samedi et le dimanche. La billetterie est ouverte, rendez-vous sur www.jeannedarctrophy.com