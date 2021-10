Alerte Pollution : La Manche en Orange !

Certaines personnes peuvent présenter une sensibilité particulière à cette pollution, qui se traduit par des irritations oculaires, nasales et respiratoires. Il s'agit plus particulièrement des enfants, des personnes âgées, des personnes asthmatiques ou allergiques, des insuffisants cardiaques et des insuffisants respiratoires chroniques.

Il est donc recommandé aux personnes sensibles de :

- privilégier les activités calmes et d'éviter toute activité physique intense, l'après-midi et en début de soirée. S'abstenir notamment de toute compétition sportive. Les activités physiques légères et les sorties de plein air demeurent cependant possibles ;

- veiller à ne pas aggraver les effets de cette pollution par d'autres irritants, tels que les solvants et surtout la fumée de tabac qui joue un rôle important dans la survenue des maladies respiratoires ;

- respecter scrupuleusement ou adapter sur avis de son médecin, le traitement médical en cours pour les asthmatiques et les insuffisants respiratoires ;

Par mesure de prévention, la préfète invite toute la population à

- limiter l'usage des véhicules à moteur au strict nécessaire et en particulier les véhicules diesel anciens ;

- limiter le chauffage au bois et au charbon;

- ne pas brûler de déchets verts;

- reporter les épandages d'engrais