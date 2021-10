Nutriset ou l’économie de l’humanitaire

Depuis, la donne a considérablement évolué. Plutôt que du riz, des entreprises produisent et vendent aux Nations Unies des produits traitant la malnutrition, qu’elle soit sévère, modérée ou chronique. L’une de ces entreprises, Nutriset, a son siège à Malaunay. Fondée par Michel Lescanne et sa famille en 1986, la société emploie aujourd’hui 160 personnes et a initié un réseau de huit franchisés dans le monde.



Un réseau de franchisés



L’histoire de Nutriset a donc commencé en 1986 : “Michel Lescanne était ingénieur agronome chez Mamie Nova, affecté au développement des produits utilisés comme soutien nutritionnel aux populations du Sud”, explique Faustine Lescanne, de l’équipe dirigeante. Puis Michel Lescanne se retire et fonde Nutriset pour “développer, produire et rendre accessible des produits de lutte et de prévention de la malnutrition.” Peu d’entreprises ont alors sur le marché cette vocation humanitaire. Elle se traduira dès 1993 par la production d’un lait en poudre pour soigner la malnutrition aigüe sévère, puis en 1996, par la production de Plumpy’Nut®, un aliment à base d’arachide enrichi en vitamines et en minéraux.



Mais comment ces aliments arrivent-ils sur place ? “Nous vendons les produits à des ONG ou à des agences des Nations Unies comme le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et Unicef”, précise Faustine Lescanne. Ensuite, ces organisations mettent gratuitement les produits à disposition des victimes en Afrique, Amérique centrale et Asie. “L’enfant vient à un centre de santé et repart avec un traitement pour 15 jours. Le traitement peut durer jusqu’à 7 semaines pour la malnutrition aïgue sévère”, continue t-elle. La porte-parole du PAM Elisabeth Byrs confirme : “Nous avons une dizaine de fournisseurs comme Nutriset. Mais nous cherchons également à produire localement des rations thérapeutiques afin de créer de la richesse sur le terrain.”



Aujourd’hui, Nutriset cherche à rapprocher la production des besoins : “Depuis 2004, nous avons un réseau de franchisés qui fabrique nos produits dans le Sud, explique Adeline Lescanne, la directrice générale. Nous en avons 8, au Soudan, à Haïti, en Éthiopie ou encore au Niger.” C’est justement au Niger que s’est rendu François Hollande en juillet dernier en compagnie du président nigérien. “Cela a un impact en termes d’images, vis-à-vis de nos partenaires du Niger”, se réjouit la directrice.

Cette reconnaissance montre qu’une entreprise peut réussir sur le terrain humanitaire : “Nous avons toujours eu plus qu’une relation de fournisseur avec nos clients, une relation de partenaires”, assure Faustine Lescanne. Et ça marche : en 2013, Nutriset a réalisé un chiffre d’affaires de 117 millions d’euros. L’entreprise se classe ainsi à la 53e place des entreprises les plus rentables de France.