Sortir dans l'Orne : mardi 23 septembre

C'est la rentrée aussi pour la saison culturelle dans l'Orne ! Pendant toute une nouvelle année, profitez des spectacles et festivals que l'Office départemental de la culture vous a concocté.



Ce soir, dès 19h à la médiathèque du pays du camembert à Vimoutiers, rencontre avec Jeanne Ashbé auteur de livres pour les tous petits et les maternelles. Jeanne Ashbé lira quelques uns de ses livres aux tout-petits et réaliseront des dessins.





La 4è édition de la Fête nationale de la Gastronomie se déroule du vendredi 26 au dimanche 28 septembre, partout en France. Une occasion pour la Normandie de valoriser ses atouts dans le domaine de la qualité et de la diversité de ses produits agroalimentaires, ainsi que le talent et la créativité de ses chefs ! Découvrez les 85 restaurants participants sur www.irqua-normandie.fr et réservez d'ores et déjà votre table, pour une soirée de découverte, conviviale et savoureuse !