Rouen : la boulangerie Osmont fait son grand retour !

C'est le tribunal de commerce qui avait ordonné la cessation d'activité de la boulangerie Osmont, située rue Jacques Le Lieur rive droite et rue Saint-Julien rive gauche en septembre 2013.

Un an plus tard, la boulangerie va rouvrir ses portes, mais dans un autre local.

Et cette bonne nouvelle est possible grâce à Brigitte et Yves, deux anciens employés, qui ne voulaient pas laisser disparaître le pain Osmont. Ils ont été rejoints à l'automne 2013 par un groupe d'anciens clients et de militants constitués en association, et ont rapidement recueilli des fonds afin de contribuer au redémarrage de l'entreprise ainsi qu'au rachat de la marque.

Finalement, c'est un SCOP qui verra le jour prochainement. La nouvelle boulangerie se situera au 12 rue Jean Macé à Petit-Quevilly, près de la place des Chartreux et ouvrira ses portes aux amateurs de fabrications bio et artisanale le 21 octobre.

Quant au retour du pain Osmont sur le marché du clos Saint-Marc, celui-ci est prévu le 18 octobre.