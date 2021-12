Idées loisirs Normandie du 13 octobre

Aujourd'hui, l'équipe du Festival Rockin'Club qui se déroulera dimanche 31 octobre au Milton à Baudre s'installe au magasin Planet'R de Saint-Lô entre 14h et 18h. Venez gagner vos places pour ce festival qui va réunir 10 groupes et 4 Djs le dimanche 31 octobre, veille de jour férié avec La Tchoucrav, Hygiaphone, Goodbye Joe, Blackcub ou encore Anémmie et Vicious Sunglasses, toutes les infos sur http://www.zikouest.com/

Une chanteuse de jazz américaine, Tricia Evy se produit au Vox à Cherbourg, Avenue de Paris ce soir à 20h toutes les infos sur http://www.camionjazz.com/. Du jazz aussi avec le concert gratuit du groupe Lipps au théâtre de Caen.

Alex Cloutier sera en concert acoustisque ce soir à la Cagna rue de geôle à Caen dès 23h.

Projection-débat autour du film Illégal, l'histoire d'une mère et son fils russes qui vivent illégalement en Belgique. Rendez-vous à l'amphi-théâtre Pierre Daure à 20h30

Un café de l'emploi est organisé demain au château de Caen.

Demain ne manquez pas le showcase du groupe DAR-K au Forum Fnac de 17h30 à 18h30, à l'occasion de la sortie de leur second album DAR-K est le nouveau groupe régional "coup de coeur de Tendance Ouest pour ce mois d'octobre avec leur mélange de soul et de reggae.

Enfin vendredi M POKORA le chanteur de RnB qui a déjà vendu plus de 800 000 albums en 7 ans de carrière sera en dédicace à l'Espace Cultuel Leclerc de Caen. Gagnez son nouvel album « Mise à jour » tout au long de la journée sur Tendance Ouest et venez le faire dédicacer vendredi à l'Espace Culturel dès 17h30.