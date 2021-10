Cherbourg : rixe féminine sur le pont tournant

La scène se déroule jeudi 18 septembre, vers 21h30, à Cherbourg. Trois individus boivent "du rosé" non loin du pont tournant. Les protagonistes ont entre 2 et 3 grammes d'alcool par litre de sang. Un témoin alerte la police : il a vu une femme, accompagnée d'un homme, porter des coups à une seconde femme. Claques, coups de poing... en réponse à une insulte.

L'agresseuse, 46 ans, est placée en cellule de dégrisement. Lors de sa garde à vue, elle reconnait qu'elle pourrait avoir frappé sa comparse, ayant encore les mains tuméfiées. Mais elle évoque un trou noir, lors de son audience en comparution immédiate, lundi 22 septembre.

Trois semaines d'ITT

Avec son complice, 36 ans, guère plus d'informations. "Il y a bien eu une dispute entre elles, dit-il, j’ai essayé de les séparer mais je n’ai pas tapé". Il poursuit en expliquant qu'il portait des chaussures de sécurité, ce qui aurait pu faire mal à la victime.

"Oui, elle a eu particulièrement mal, il suffit de voir son visage" souligne le substitut du procureur à l'audience. La victime, présente dans la salle, bénéficie de 3 semaines d'ITT.

Les deux agresseurs écopent chacun de 18 mois de prison dont 12 avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec obligations de soins, de travail et d’indemniser la victime. Une expertise médicale de cette dernière a d'ailleurs été ordonnée afin de définir le montant des dommages et intérêts.