Migrants : deux passeurs Afghans condamnés à Cherbourg

Ces dernières semaines, les passeurs se succèdent à la barre du tribunal de Cherbourg. Ce jeudi 17 mars, ils étaient deux, d'origine afghane, à comparaître pour aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers en France.

Le premier, 36 ans, est chauffeur de taxi en Irlande. Il a été arrêté vers 21h20, samedi 12 mars, alors qu'il s'appretait à embarquer sur un ferry pour rejoindre l'Irlande. Dans sa voiture, un couple d'Afghans et leurs deux enfants de 8 et 3 ans, en situation irrégulière.

10.000 £ le passage

Lors de leur interrogatoire, les migrants indiquent avoir utilisé un réseau de passeur depuis l'Afghanistan, pour arriver en Belgique. Sur place, ils auraient rencontré un certain "Mr Butt" qui leur aurait proposé de passer en Grande-Bretagne en échange de 10 000 livres, rapportent nos confrères de la Manche Libre. Les enquêteurs parviennent à identifier cet homme, aperçu en train d'acheter les billets à la gare transmanche. Il a 58 ans et réside en Angleterre. La police le retrouve dans un hôtel de Cherbourg, dimanche 13 mars.

A la barre, l'instigateur rejette la responsabilité sur le chauffeur : "il m'a dit que c'était un bon business, et il a demandé aux migrants de dire que j'étais le chef". Le chauffeur de taxi dit avoir été mis devant le fait accompli. "En voyant les enfants, j'ai voulu rendre service" dit-il.

Le tribunal a condamné l'instigateur de 58 ans à un an de prison dont six mois ferme, et le conducteur à un an dont quatre mois ferme. Ils devront payer une amende de 2 000 euros et ont interdiction de séjourner en France pendant 10 ans.

Avec Benoît Merlet