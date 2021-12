Blocage de l’école d’Authie Sud à Caen

Face à la menace de voir l’école maternelle et primaire d’Authie Sud être détruite prochainement pour laisser place à un collège flambant neuf, des parents d’élèves ont décidé de bloquer l’accès à l’établissement lundi 11 et mardi 12 octobre au matin. Ils ont aussi opté pour occuper les locaux la nuit. Le mouvement doit se poursuivre aujourd'hui mercredi 13 octobre et ses prochains jours. Fanny Esnouf, mère de deux enfants, estime que "la crainte principale vient du fait que personne ne sait où les enfants seront scolarisées en cas de destruction de l'école". Un sentiment d'autant plus partagé que peu nombreux sont les parents à vouloir emmener leurs enfants dans un établissement qui serait situé dans un autre secteur.

De leur côté, les élus doivent adopter en Conseil municipal, lundi 18 octobre, la proposition de construire un collège en lieu et place de l’école Authie Sud.

Ecoutez, Fanny Esnouf, mère de deux enfants scolarisées.