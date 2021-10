US Quevilly: Une pointure de la formation arrive au club !

Du nouveau de coté de l’US Quevilly : suite au départ de Franck Deshayes, responsable de la formation dans le club depuis 6 ans parti au Maroc dans l'Académie Mohammed VI pour s’occuper de l’équipe Nationale des U17, Michel Mallet officialise l’arrivée de Patrice Montheil.

Cet ancien joueur formé à Lyon aura entre autre joué au FC Rouen et au Havre et connait bien la région pour avoir également entrainé les U17 Nationaux du FC Rouen pendant 5 ans puis devenu l’entraineur adjoint du HAC de 2007 à 2012.

«C’est un ancien joueur pro, bien impliqué dans la formation à divers moments de sa carrière et également bien connu en Normandie » déclare le président de l’USQ Michel Mallet, « Sa grande expérience, son vécu, son charisme, il a une grande connaissance du football et plus particulièrement de la formation c’est ce qui nous a plu dans sa candidature».

Patrice Montheil arrivera dans le club Normand dès le début de la semaine et prendra officiellement ses fonctions le 1er octobre.

« Suite au décès de Mahmoud Tiarci, du départ d’Eric Ratsimbazafy présent au club depuis 4 ans, de Jimmy Bocquet, 8 ans, et ensuite le départ de Franck Deshayes, il faut qu’on ressorte de là plus fort qu’avant et non pas affaibli. C'était notre ligne directrice. On a donc nommé Thomas Tiarci, actuellement entraineur adjoint de l’équipe première, adjoint de Patrice Montheil pour le centre de formation.

Ceci nous amène à chercher un adjoint pour l’équipe première. Manu Da Costa va donc se charger de chercher un nouvel adjoint. Il a envie de faire progresser le club et de viser plus haut que notre actuelle 3e place au niveau des centres de formation. Il est ambitieux. Nous cherchons à récupérer au moins la deuxième place qui nous a échappé parce qu’on n’avait pas d’équipe féminine mais c’est maintenant le cas. Nous avons inscrit cette saison deux équipes féminines. On aura une carte à jouer si on arrive à maintenir toutes nos équipes en National. Ce sera un beau challenge ».