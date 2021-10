Retour de Nicolas Sarkozy : "Contents d'avoir un leader" (Françoise Guégot)

"J'attendais sa déclaration : j'ai lu son texte avec attention, il est tout à fait engageant et son analyse de la situation des années que l'on vient de passer dans l'opposition me convient parfaitement", commence la députée Françoise Guégot. Pour l'élue, cette annonce est avant tout un "moyen de réfléchir à un réel projet d'alternance à proposer aux Français. La première étape reste la mise en oeuvre du congrès pour l'élection à la présidence de l'UMP. Je respecterai bien évidemment l'égalité entre candidats."

Mais derrière cette neutralité officielle, Françoise Guégot salue le retour de Nicolas Sarkozy et le soutient : "C'est courageux de sa part. Nous sommes contents d'avoir un leader qui permette de travailler ensemble. C'est notre ancien Président de la Républqiue et l'ancien président de notre mouvement. Personnellement, j'ai très mal vécu la dernière élection (le déchirement entre Jean-François Copé et Fraçois Fillon) et je veux éviter que cela se reproduise."

Pour l'heure, seuls Hervé Mariton et Bruno Le Maire se sont portés candidats à la présidence de l'UMP. Mais Nicolas Sarkozy devrait également trouver sur sa route Alain Juppé, candidat à la primaire 2017 pour l'élection présidentielle.