Hockey : derby Rouen-Caen, l'interview croisée des coachs

Comment abordez-vous ce match ?

Rodolphe Garnier : Je suis en partie satisfait du match contre Epinal malgré les 10 minutes d'absence. On a eu le caractère pour revenir. Nous n'avons pas encore de victoire en championnat mais nous sommes confiants. Confiants mais concentrés. A propos de Caen, j'ai regardé le match face à Angers, qui a eu beaucoup de mal à marquer. L'équipe caennaise a travaillé très fort et a une belle assise défensive.

Luc Chauvel : On aborde ce match avec le plus de sérieux possible. Ce sera l'un des rares matchs où l'on sait que l'on a pas beaucoup de pression. Un match contre Rouen, c'est toujours très prestigieux, la patinoire est toujours pleine, c'est une grosse cylindrée du championnat. Si Rouen joue à son niveau, ce sera très compliqué pour nous, on peut prendre la foudre très vite. Mais on va là-bas pour faire un résultat, pas pour faire office de sparring partner.

Vous connaissez bien vos équipes respectives...

Roldolphe Garnier : C'est une équipe qui a connu pas mal de changement, avec beaucoup de nouveaux joueurs. Après, je connais leur philosophie de jeu. Individuellement, c'est plus difficile à lire mais collectivement je sais à quoi cela va ressembler.

Luc Chauvel : Rouen a gardé une ossature de joueurs très talentueux. L'équipe a été assez renouvelée pendant l'intersaison, avec notamment une grosse doublette de gardiens. Rouen reste un prétendant au titre, une équipe qui sait tenir le palet.

Quelles sont les relations entre vous ?

Roldophe Garnier : Nous avons joué ensemble en 1997 et on s'est tout de suite appréciés. Nous sommes vraiment des amis. On se téléphone trois à quatre fois par semaine, je l'ai vu mardi dernier ! On ne se charrie pas, j'ai trop de respect pour son investissement dans le club et je connais la difficulté à entraîner Caen. »

Luc Chauvel : On est de très bons amis et j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'il accomplit à Rouen depuis plusieurs années. D'habitude, on se téléphone plusieurs fois par semaine mais là, on ne s'est pas eu au téléphone depuis la Coupe de la Ligue (mardi dernier)... On se parlera demain soir !

Pratique : Ce soir à 20h, à la patinoire de l'Ile Lacroix à Rouen.