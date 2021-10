Nord-Cotentin : la CAF sur rendez-vous inquiète les salariés

Ce jeudi 18 septembre, la Caisse d'Allocations Familiale (CAF) de Cherbourg est restée fermée. En cause : un mouvement de grève lancé par les salariés. Ils dénoncent un projet de réorganisation du travail qui doit être appliqué dès le 13 octobre dans le Nord-Cotentin, issu d'une convention signée entre l'Etat et la Caisse Nationale des Allocations Familiales.

Jusqu'ici, le public pouvait se présenter à tout moment à l'accueil de Cherbourg, mais aussi à Tourlaville, Equeurdreville, Octeville ou Valognes. Il était alors reçu par un agent d'accueil qui le redirigeait en cas de besoin vers un technicien conseil ou un travailleur social, selon sa situation.

Un ordinateur comme conseiller

A partir du 13 octobre, l'accueil ne sera assuré qu'à Cherbourg, par deux agents. Si l'allocataire a besoin de renseignements complémentaires, il sera renvoyé vers le site internet caf.fr. S'il n'y trouve pas de réponse, il devra prendre un rendez-vous téléphonique, avant d'éventuellement d'obtenir un rendez-vous dans les locaux (à Cherbourg dans la semaine ou à Tourlaville, Equeurdreville, Octeville ou Valognes deux demi journées par semaine).

"On remplace l'accueil spontané par un outil informatique, commente Violaine Lebunetel, déléguée syndicale. On déshumanise la CAF pour "autonomiser" l'allocataire, mais nous craignons avec ce système de ne plus pouvoir toucher le public le plus fragile ou les nouveaux allocataires, qui seraient découragés".

Craintes d'incivilités

Les salariés s'inquiètent aussi du devenir de leurs collègues autrefois chargées de l'accueil à Tourlaville, Equeurdreville, Octeville ou Valognes, qui seront transférés à Cherbourg sur un autre poste, dans un délai très court. "Il va falloir former les collègues et informer les allocataires de la fermeture de ces accueils, ce qui peut conduire à des incivilités".

Ce jeudi 18 septembre, des salariés de Saint-Lô, Carentan ou encore Coutances étaient présents à Cherbourg également. Ils craignent que l'expérimentation du Nord-Cotentin ne soit appliquée sur toute la Manche d'ici juin 2015.

BONUS AUDIO - écoutez Violaine Lebunetel, déléguée syndicale :