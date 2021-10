Programme : Que faire à Rouen pour les journées du Patrimoine ?

À Rouen, la Crea, ses communes, l’Eglise, les entreprises, les particuliers et les partenaires institutionnels et associatifs se mobilisent pour offrir aux visiteurs de nombreuses visites et animations et faire (re)découvrir parcs, jardins et panoramas, mais pas seulement ! C’est aussi l’occasion de découvrir les sites emblématiques ou parfois méconnus de notre territoire.

Insolite

Saviez-vous que l’Hôtel du Département a un abri atomique ? C’est le moment ou jamais pour le découvrir, ainsi que l’hémicycle et le bureau du Président. Les sportifs (et les autres) apprécieront de visiter les coulisses du Kindarena par l’équipe du Palais des Sports. Même le Zénith se dévoile et propose une exposition de tableaux.

Mais aussi : Le Jardin des Plantes en nocturne, la Compagnie des Frères Georges vous guide le long des allées du parc à la lumière des lampes-torches. Tenue discrète exigée ! Vendredi 19 et Samedi 20 septembre à 20 h 30 et 22 h (durée 40 min). Sur réservation. 02 32 08 32 40

À ne pas manquer !

Comme chaque année, les monuments de la ville ouvrent leurs portes aux curieux. Citons par exemple le Palais de justice, le Gros-Horloge, la tour Jeanne d’Arc, l’Hôtel de ville ou encore l’Abbatiale Saint-Ouen. Les musées, archives et bibliothèques sont aussi de la partie. Et ne ratez surtout pas le spectacle son et lumière inédit de la Cathédrale Notre-Dame (à partir de 21h 30) !

Mais aussi : La Cathédrale de lumière, la métropole Rouen Normandie propose un son et lumière inédit : “Jeanne(s)” suivi de “Première Impression” Samedi 20 et dimanche 21 septembre à partir de 21 h 30, en boucle jusqu’à 23 h (durée 25 min).

Méconnus...

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie organise une visite guidée de ce site naturel protégé, de sa flore et de sa faune. L’occasion de s’émerveiller devant ce superbe panorama tout en apprenant sur la nature locale. Dans un autre registre, le cimetière monumental, l’aître Saint-Maclou et le Pôle Régional des Savoirs font eux aussi l’objet de visites commentées durant tout le week-end.

Mais aussi :Côte Sainte-Catherine, visite commentée du site naturel protégé, de sa flore et de sa faune par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie. Samedi 20 septembre à 14 h 30 (durée 2 h). Rdv parking du panorama, route de la corniche.

Pratique : Le programme complet sur le site de la Crea www.la-crea.fr