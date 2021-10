Rouen : les héroïnes des lignes Fast dans la rue

Jeudi 18 et vendredi 19, les cinq héroïnes des nouvelles lignes de bus F1, F2, F3, F4 et F5, anciennement 7, 4, 10, 16 et 21 seront dans la rue, près des principaux arrêts de bus de ces nouvelles lignes et prendront des photos avec leurs fans.

"Le but de cet événement, c'est de faire connaître ces nouvelles lignes au grand public", explique Christine Attia-Treffé, de la Tcar.

Costumées aux couleurs des lignes Fast, les super héroïnes prendront des "selfies" avec le public, qui seront ensuite diffusés sur le site de la Tcar. "Le 29 septembre, un jury se réunira et élira les cinq meilleures photos. Les gagnants remporteront de nombreux lots : Iphones, chèques cadeaux etc."

Une initiative qui ne manque pas de séduire les passants.