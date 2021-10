Notaires et collaborateurs se sont rassemblés à Caen pour exprimer leur désaveu face au projet de réforme des professions réglementées. Pour rappel, la réforme prévoit aussi de ne plus rendre obligatoire les actes notariés dans de nombreux domaines, et de les ouvrir à la concurrence.

