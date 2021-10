Place au sport, c'est maintenant !

Ce matin, ce sont les écoliers qui étaient conviés à l'événement Place au sport, qui se déroule tout au long de la journée place Saint-Marc. "Nous avons accueilli quatre ou cinq écoles, se réjouit Ronan Legendre, président de l'association des commerçants du quartier Saint-Marc. Les enfants ont découvert la capoeira, le floorball, c'était super".

Une première réussie

Et même si la place est relativement calme en ce début d'après-midi, on peut dire que l'événement est réussi. "Les gens adhèrent, on nous dit que c'est une bonne action. Notre but désormais, c'est que cet événement ait lieu chaque année, lors de la journée nationale du sport scolaire", précise Virginie Voetzel, qui fait également partie de l'association.

"C'est la première, on pose les jalons", explique Patrick Coriou, secrétaire du comité le clos St Marc et commerçant à la Villa Saint-Marc avec son épouse Delphine. "Les clubs de sport ont répondu présents, il fait beau, on a une chance extraordinaire". Et les commerçants de la place ont vraiment joué le jeu puisqu'ils distribueront tout au long de la journée des places pour des matchs. "Le but, c'est également de faire aller les gens dans les boutiques du quartier".

Bruno Bertheuil, adjoint aux manifestations publiques, a salué cette initiative. "La ville vous aide, mais c'est grâce à vous que l'événement a lieu", a-t-il indiqué.

N'oubliez pas, zumba géante à 17h !