Coupe de France (4e tour) : toutes les réactions au tirage au sort !

Le Chapeau 1 était composé de St-Lô (CFA2), Courseulles, Bayeux, Tourlaville et Cherbourg (DH), FCEH (DSR), Douvres (DHR) et de Urville, La Haye du Puits et Bessin-Nord (PH)...

Dans le Chapeau 2, certainement le plus relevé en terme de niveau, deux grands chocs seront au menu... Vire-PTT Caen et Granville-Mondeville. Le petit poucet de Potigny connait également son futur adversaire... Retrouvez les réactions en live !

Enfin dans le chapeau 3, deux confrontations entre DH, un déplacement de Hérouville dans l'Orne ou encore un très attendu Ferté-Gacé qui sera la seule opposition entre Ornais.... Revivez les réactions des représentants d'Hérouville, Dives, Ouistreham, Alençon, Lisieux, Gacé et La Ferté !

Le debrief' du tirage, les analyses et l'intervention de Nicolas de Fortescu pour promouvoir la candidature de la LFBN au match de rêve de la FFF, c'est ici :

SM Haytillon (PH)- FC St-Lô (CFA2)

ASSN Urville (PH)- RSG Courseulles (DH)

JS Douvres (DHR)- AS Tourlaville (DH)

AS Cherbourg (DH)- FCEH (DSR)

US Granville (DH)- Mondeville (DH)

AF Vire (DSR)- PTT Caen (DH)

AS Potigny (1d)- FC Flers (DH)

US Aunay (PH)- L.St-Georges (DHR)

AS Sarceaux (DHR)- SC Hérouville (CFA2)

CA Lisieux (DSR)- Deauville AST (DH)

US Alençon (DH)- AJS Ouistreham (DH)

La Ferté BT (DHR)- AS Gacé (DHR)

SU Dives (DH)- CS Honfleur (DSR)