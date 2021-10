Sortir dans l'Orne : mercredi 17 septembre

Vous aimez les produits normands ? Vous aimez vous dépensez en marchant en famille ? Alors ne manquez pas la marche gourmande à Alençon, c'est samedi à partir de 10h00, pensez à vous inscrire auprès de l'Office de Tourisme de la ville.



Dimanche au Cinéma Le Saint-Louis du Theil-sur-Huisne, la Communauté de Communes du Val d’Huisne vous propose un ciné-concert autours du film « Le regard de Georges Brassens » : chacun connaît Georges Brassens, le chanteur à la pipe et à la guitare, ses refrains, ses mots, sa voix... Mais qui connaît l'homme ? Les films amateurs qu'il a tournés dans les années 50 font le lien entre sa vie et son œuvre. Pendant près de 10 ans, il assemble, annote, archive ses films. Conservés jusqu'ici par sa famille, ils témoignent d'un "entre deux" dans la vie de Georges Brassens : entre un début de reconnaissance et un succès grandissant.

Avant la séance, Michel Dion et Christophe Cazo interpréteront des chansons de Georges Brassens.

C'est dimanche à 17h, entrée à 5€.



Ce soir à 20h, soirée pyjama à la médiathèque du Theil sur Huisne ! Les enfants de plus de 4 ans sont invités à venir en pyjama pour voyager avec les histoires que leur liront les bibliothécaires. Les moins de 7ans doivent venir accompagnés.

