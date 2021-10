Les inspecteurs du permis de conduire étaient en grève ce lundi 15 septembre, notamment contre l'examen de passage du code de la route, qui sera confié à des entreprises privées. Cette solution va toutefois leur permettre de recentrer leur mission sur l'examen du permis de conduire, et donc d'y passer davantage de candidats.

C'est le cas pour les 7 inspecteurs ornais, alors que ce sont d'autres agents de l’État qui vont désormais faire « passer le code ».

Pour le préfet de l'Orne, cette réforme contestée du permis de conduire doit concourir avant tout à lutter contre l'insécurité au volant. Elle doit permettre notamment aux jeunes de 18 à 25 ans, principales victimes des accidents de la route, de passer plus facilement leur permis : plus vite, moins cher … et peut-être avec davantage d'heures de conduite. Jean-Christophe Moraud :

Le préfet et la réforme du permis de conduire Impossible de lire le son.

La réforme prévoit aussi un temps d'examen de la conduite plus court de 3mn, ce qui permet de passer 1 candidat de plus quotidiennement. Elle devrait permettre la conduite accompagnée dès l'âge de 15 ans. L'épreuve de code sera désormais passée sur ordinateur individuel et comportera des questions sur les risques routiers.

Dans l'Orne, 3800 Permis B sont attribués chaque année ; le taux de réussite au permis de conduire y est de 59,87%. Il est de 63,1% à l'échelle de la Basse-Normandie.