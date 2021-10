Nouveau à Caen : une piste pour apprendre à faire du vélo

Une piste destinée à ceux qui n'osent pas parce qu'ils n'ont jamais appris, à ceux qui n'osent plus par peur de la circulation routière... Les motivations pour prendre son vélo ou le laisser au garage sont nombreuses. En témoigne une dame de 70 ans qui, après seulement quelques heures de cours, a pu faire une promenade de 40 kilomètres avec ses amies !

Pratique. La Maison du Vélo, 54 quai Amiral Hamelin. Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h, et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tél. 02 31 34 45 70

Le mardi, l'atelier d'aide à la réparation ouvre de 15h à 18h.

contact@maisonduvelocaen.fr

www.maisonduvelocaen.fr