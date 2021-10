Casimir, un quadra qui ne prend pas une ride

Créé par Christophe Izard, concepteur de programmes jeunesse, et Yves Brunier, comédien et marionnettiste qui porte le célèbre costume orange, ce gentil casimirus, une espèce de dinosaure imaginaire, a fait ses premiers pas sur la troisième chaîne en couleur de l'ORTF. Ses aventures seront ensuite diffusées sur TF1 jusqu'en 1982, puis rediffusées sur Canal J entre 1993 et 1998. Fin 2002 une centaine d'épisodes furent rediffusés sur France 5 dans "Bonsoir les Zouzous".

Entouré de ses amis Julie et François, de Léonard le renard dans la malle, de Meel Futaie, de Monsieur Snob ou encore de son cousin Hippolyte, Casimir a fait de nombreux "enfants heureux". Tournée en public, "L'Île aux enfants" faisait participer le public en invitant les enfants à jouer avec les héros.

Le "monstre gentil" a su traverser les années sans prendre une ride. Sacré "star télé du siècle" en 2000 par les lecteurs de Télé Star, intervenant régulièrement dans les émissions télévisées, Casimir est un vrai héros de la culture populaire. La preuve aujourd'hui avec l'hommage de Google qui lui consacre son Doodle.