Idées loisirs Normandie 11 octobre

Demain dernier jour de la Foire de St Lô, sur le thème de la fête, toujours 1 000 m2 de jeux, de découverte et de bonnes affaires à réaliser auprès des 200 exposants réunis au Parc des Expo de St Lô, jusqu'à demain 18h, entrée 4¤ et gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés de leurs parents.

Du théâtre aussi pour débuter la semaine demain soir au théâtre des Cordes à Caen avec les représentations de Fantasio et « On ne badine pas avec l'amour » à 13h30, un spectacle jouait ensuite chaque soir au théâtre des Cordes à 19h30.

Mardi à 20h30 et mercredi à 14h30 un spectacle fantastique au théâtre de St Lô.

Toute la semaine prochaine c'est la suite du festival de théâtre à Equerdreville avec des représentations presque chaque soir. Un spectacle musical aussi à Cherbourg au Vox ce mardi à 18h30. Les adeptes de Carmen se donneront rendez-vous au théâtre de Caen, mercredi et jeudi l'opéra de Bizet débute à 20h

Du jazz mercredi soir au théâtre de Caen avec The Lips.

De la pop et de la folk jeudi soir au Soubock à Cauville avec le groupe Squair.

Vendredi le Zénith de Caen accueille la Nuit du Blues avec 3 groupes dès 20h

Enfin l'événement musical du week-end prochain c'est le festival Valise and Rock, vendredi et samedi prochain à Sartilly. Le vendredi la finale du tremplin régional avec 7 groupes engagés et samedi place aux meilleurs groupes rock de l'Ouest dès 20h avec A Fond'Cale, Lady and Tramps, Macadam Bumpers et les Caméleon.