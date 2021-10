Sortir dans l'Orne : mardi 16 septembre

Ce samedi, place à la 1ère édition du forum des associations d'Argentan. Une belle occasion d'inaugurer le nouveau hall des expositions. Rendez-vous samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 20h pour en profiter à Argentan.





Coup d'envoi ce mardi de la Semaine européenne de la Mobilité, l'occasion de valoriser les nombreuses actions menée sur le territoire. Le Perche en particulmier propose de nombreuses animations. Ca va durer jusqu'au lundi 22 septembre. Pour la rentrée, zoom sur deux nouveautés : la ligne de bus n°75 et le prêt de deux roues dans le sud Perche ornais. Plus d'infos sur www.vivre-dans-le-perche.fr







Avis à tous ceux qui veulent se lancer dans le jardinage : Le jardin botanique de La Perrière présente une collection de fougères sauvages du Perche, une présentation des plantes qui poussent sur les murs, des plantes de tissage et des plantes tinctoriales. Ce jardin se veut un lien entre la population percheronne et son environnement naturel, il se construit peu à peu et est entretenu par des bénévoles tous les 1er et 3ème mardis de chaque mois de mars à octobre.Apporter outils de jardinage si possible (binette, seau, sécateur, gants…) Rendez-vous ce soir de 18 à 19h.