Le sénateur du Calvados René Garrec serait visé par une affaire de détournement de fonds

Cette fois c'est l'UMP qui serait concerné, et notamment un des trois sénateurs du Calvados : l'ancien président de la région Basse-Normandie de 1986 à 2004 et membre du Comité de déontologie parlementaire du Sénat , René Garrec. Il est aujourd'hui mis en cause par le journal en ligne Médiapart, dans l'affaire des "tirelires secrètes".

D'après le site, le sénateur du Calvados agé de 80 ans, aurait touché "12 000 euros en trois chèques".

"La justice enquête sur de possibles faits de «détournements de fonds publics», d'«abus de confiance» et de «blanchiment» au sein du groupe UMP du Sénat. Et des élus ont touché de l'argent par le biais d’une association écran". Et selon Médiapart, René Garrec serait directement concerné.

Joint par Médiapart, l'élu bas-normand se défend de toute pratique illégale.