Idées loisirs Normandie du 8 octobre

Ce soir c'est l'élection de Miss Normandie au centre des congrès de Caen à 21h. La société Miss France vous présentera 18 candidates prêtes à succéder à Malika Ménard. Des passages en robe de soirée, en maillot de bain, une présentation de chacune des prétendante au titre et le show Miss France avec sur scène Sylvie Tellier, la falaisienne Cindy Fabre, Rachel Legrain-Trapani et Malika Ménard, un spectacle à découvrir au centre des congrès de Caen ce soir.

La Foire de St Lô vous accueille tout ce week-end au Parc des Expositions place à la fête cette année . Aujourd'hui deux représentations d'une revue cabaret nommée « Femme » à 17h et 20h30 et concert dimanche devant la scène extérieure à 14h30. La foire de St Lô est ouverte aujourd'hui et demain de 10h à 22h. Vos accès à la Foire de St Lô à gagner toute la journée sur Tendance Ouest.

Concert ce soir au Lewis Pub à Bayeux, des reprises au programme avec le groupe « Le Petit Véhicule », Jean-Félix Lalanne, l'un des guitaristes les plus talentueux de l'hexagone sera ce soir au QG de St Lô et demain à Cherbourg. Demain après-midi découverte de l'association Big Walter spécialiste de la musique, des concerts et du théâtre à la Maison Flora Tristan de Cherbourg dès 14h

La grande soirée de clôture du festival Nordik Impact c'est samedi au parc-expo de Caen plus d'une vingtaine d'artistes vont se relayer de 21h à 7h du matin.

Du sport ce week-end avec un meeting de natation à la piscine Chantereyne samedi, la finale du trophée La Manche Libre dans la rade de Cherbourg avec une quarantaine de voiliers demain dès 14h.

De la moto aussi avec les « Six Heures » de la Hague » et la finale du championnat de Normandie de motocross à Basly dans le Calvados

A Granville, Warren Zavatta est en représentation à l'Archipel dimanche à 16h30

Enfin la tournée acoustique de Calogero s'arrête au Zénith dimanche à 18h, l'occasion de découvrir les plus beaux hits de Calogero jouaient en acoustique comme les titres de son dernier album « L'embellie ».