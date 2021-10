Sortir dans l'Orne : vendredi 12 septembre

Ce samedi, participez à la 4ème édition du festival Bouff'ton terroir à la Ferté Macé. Tout au long de la journée, partez à la rencontre des producteurs locaux et découvrez les produits du terroir...Retrouvez aussi sur place plusieurs animations. Le festival Bouff'ton terroir c'est ce samedi à la Ferté Macé à partir de 15h00.



Ce dimanche au Carré du Perche à Mortagne, L'Union cycliste percheronne vous invite à Mortagne à Vélo. Au programme : grande compétition de VTT BMX « l'UCP DIRT CONTEST ». Toute la journée au village départ stands, et animation avec Airbag géant ouvert à tous ! Pour les sportifs 2 randonnées au départ de Mortagne de 37 et 84 km



L'Organisation Normandie Poney (ONP), l'association des éleveurs de poneys de Normandie, organise une grande vente amiable de poneys de sport le samedi 13 septembre au Haras du Pin. Cette vente aura lieu pendant la Tournée des As Poney qui se déroule du 12 au 14 septembre au même endroit. Les poneys seront présentés le samedi en fin d'après-midi et début de soirée, après les épreuves. Les acheteurs et spectateurs pourront les admirer et les essayer sur un parcours d'obstacle ou en liberté. Entrée libre, restauration sur place.