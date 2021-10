UNSA 76 : "La fermeture aurait dû être évitée" à Mont-Saint-Aignan

"La fermeture d'une classe a été décidée très tardivement, elle aurait dû être évitée. Je comprends le mouvement d'humeur des parents mais le souci, c'est d'empêcher les enfants d'aller en classe. Je n'apprécie pas non plus qu'on ait laissé la directrice face au parents sans le soutien de l'Inspection d'Académie", explique Thierry Patinaux.

Sur le conflit à Ganzeville, où le maire Jean-Marie Crochemore refuse d'appliquer les rythmes scolaires et ferme l'école communale le mercredi, Thierry Patinaux et l'UNSA condamne la résistance de la municipalité : "Cette désobéissance à la loi est inadmissible. Elle met en difficulté les enseignants et les parents. Nous soutenons les collègues en dificulté."