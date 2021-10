La 16e édition du « Tournoi National Espoir » de basket est disputée ce samedi dès 9h et se poursuivra dimanche à Alençon, avec 8 équipes « jeunes » de clubs « Pro » : Lyon-Villeurbanne / Pau-Orthez/ Cholet/ Nanterre/ Le Mans/ Paris-Levallois/ Le Havre / et Orléans.

Tous viennent se mesurer et lancer leur saison à Alençon. Dans quelques années, on retrouvera beaucoup de ces Espoirs au plus haut niveau du basket français, voire mondial. Cyrille Lepicard, de l'UBCUA, le club organisateur :

Basket : Tournoi national espoir d'Alençon Impossible de lire le son.

Coup d'envoi de la Finale des rencontres dimanche à 15h45, gymnase Louvrier; l'accès à tous les matches est gratuit.