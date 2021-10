La droite régionale veut animer le débat sur la "Normandie de demain"

La réunification des deux Normandie est au cœur de l’actualité malgré un manque de visibilité sur les échances à venir en ce qui la concerne. Alors que le président du Conseil régional de Haute-Normandie a lancé cette semaine le débat sur l’emplacement de la future capitale régionale, les élus du groupe Union pour un mouvement populaire (UMP) et Chasse, pêche, nature et traditions (CNPT) du Conseil régional de Basse-Normandie proposent, dès ce jeudi 11 septembre, un espace de discussion publique sur internet "pour avancer et co-construire cette grande Normandie". Le site s’intitule La Normandie de Demain.

Sophie Gaugain au sujet de Ma Normandie Demain Impossible de lire le son.

"Depuis l’annonce du projet de réforme territoriale par le président de la République regroupant les deux Normandie, la concertation avec et entre les territoires n’est pas au rendez-vous", déplore Sophie Gaugain, présidente du groupe UMP-CNPT au Conseil régional de Basse-Normandie. "Il nous faut donc agir rapidement pour préparer au mieux cette réunification, bien que nous déplorions toujours le manque de visibilité sur l’agenda à venir au sujet de cette réforme." Sophie Gaugain estime par ailleurs que la question de l’emplacement de la capitale normande "ne doit pas être un frein" :

Sophie Gaugain sur la capitale normande Impossible de lire le son.

Fixée en juin, une réunion de travail inter-commissions entre élus du Conseil régional devait aborder la question de la réunification aujourd’hui. Elle a finalement été annulée.