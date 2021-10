Participez au festival Bouff' Ton Terroir ce samedi 13 septembre à la Ferté-Macé

Ce samedi, coup d'envoi de la 4ème édition du festival Bouff' Ton Terroir à la Ferté-Macé au marché couvert grâce à une équipe jeune encadrée. Dés 15h00, retrouvez un marché de producteurs et animations sur la place de la Mairie. L'objectif est de faire découvrir ou redécouvrir les circuits courts et les producteurs locaux. Des activités divertissantes avec : des jeux en bois, concours de la plus belle tarte et des concerts programmés le soir. Rendez-vous dés 15h00 place de la mairie à la Ferté-Macé.

Ecoutez, Lucie Andre, animatrice en charge de l'événement.