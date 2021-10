Impossible de ne pas souligner, ce jeudi 11 septembre, la victoire des Bleus face à l'Espagne en quarts de finale des championnats du monde de basket, 52 à 65. Le natif de Lisieux et parrain du Caen Basket Calvados, Nicolas Batum, a été l'un des artisans de ce véritable coup : il est l'auteur de neuf points, et c'est lui qui est resté le plus longtemps sur le parquet (32').