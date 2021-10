10km championnat de la Manche à Moyon

Les loups de Moyon vous proposent de partciper ce dimanche au championnat de la manche avec leur parcours de 10km. Vous pouvez courir , que vous soyez licencié ou non, à partir de 16 ans.

Il existe aussi 2 parcours pour la marche, de 8 ou 15 kms. Ces 3 tracés vous emmèneront à Moyon et dans les villages alentours.

Il est possible de s'inscrire en avance jusqu'à vendredi soir 23h59 et bénéficier ainsi d'un tarif avantageux. Mais 2h avant le départ dimanche (dès 12h30) , vous pourrez aussi vous inscrire pour la course. Les inscriptions pour la marche se font uniquement sur place le matin.

Retrouvez toutes les infos sur www.lesloupsdemoyon.fr

Ecoutez David Varin, président de l'association, nous en dire plus: