Un nouveau directeur général pour Ports Normands Associés

La nomination a été actée en juillet, et sera effective au 1er novembre 2014. Actuel Directeur Général du Grand Port Maritime de Rouen, Philippe Deiss va succèder à Jean-Michel Sévin, en poste depuis 2007 et qui fait valoir ses droits à la retraite.

Philippe Deiss a débuté sa carrière en 1988 en tant qu'ingénieur des travaux publics de l’Etat à la DDE Seine-Maritime pour la gestion de l'assainissement de l’agglomération de Rouen. Responsable des études et travaux neufs à la DDE de Charente jusqu'en 1995, il complète sa formation à l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées. Il devient alors en 1996 Chef du service maritime et territorial de Saint-Malo (DDE Ille et Vilaine) avant de rejoindre en 2000 le Port Autonome de Bordeaux où il est nommé Directeur Général en 2004. Il prend la Présidence du Directoire du Grand Port Maritime de Rouen en 2008.