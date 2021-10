Festival Au Son d'EUH LO : Focus sur le groupe Demi Mondaine !

Le groupe Demi Mondaine se greffe à la programmation de la deuxième édition du festival Au Son d'EUH LO. Demi Mondaine, c'est une attitude et un son très chic et punk à la fois, une âme sauvage, sensuelle et sans concession. Le dernier EP s appelle "Private Parts", du nom de l inédit des Stooges qu 'Iggy Pop a offert à la chanteuse. Une voix rauque, violente et déchirante, nuancée d une extreme tendresse.

Avec l'un des seuls festival de la région à se produire dès la rentrée, les organisateurs et bénévoles comptent bien faire de ce rendez-vous un événement incontournable en Normandie. Le festival se tiendra le 12 et 13 septembre prochain à Tessy-sur-Vire, un événement Tendance Ouest.